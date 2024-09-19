Лукашенко заявив, що готовий співпрацювати з Україною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно заявив, що готовий співпрацювати з Україною так само - як із самопроголошеною так званою "ДНР".

Про це "президент" Білорусі заявив під час зустрічі з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.

Ймовірно, Лукашенко призабув про дружбу з "фюрером" Володимиром Путіним та наступ військ РФ на Україну з республіки, а тому сказав, мовляв, "нікого не ображає".

"Ми готові співпрацювати і з Україною на тих же засадах, що і з Донецькою республікою", - ницо заявив він.

Окрім того, диктатор сказав, що Мінськ буде співпрацювати з "ДНР" - як співпрацював з Донецькою областю, коли та була в складі України.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що нібито йому "пропонують плюнути на цю Росію і воювати разом з Україною". Втім, він традиційно не уточнив, хто саме йому таке пропонує, і не навів жодних інших деталей.

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