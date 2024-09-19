Голодний чоловік помер через заморожений бургер: що сталося

Голодний чоловік помер після того, як випадково вдарив себе ножем, намагаючись розрізати два заморожених бургери.

Про це повідомляє Daily Star.

57-річний британець Баррі Гріффітс жив один і пролежав мертвим декілька днів, перш ніж його знайшли зі слідами крові на кухні та в спальні.

Поліція була спантеличена загадковою смертю, а потім з'ясувала, що причиною дивної трагедії став бургер.

"Нижній ящик морозильної камери був відчинений і висунутий вперед, щоб отримати доступ до продуктів харчування. На робочій поверхні на кухні, що прилягала до морозильної камери холодильника, лежали два сирих бургери, ніж і рушник. Рана в животі була приблизно на висоті робочої поверхні. Моя гіпотеза на тому етапі полягала в тому, що Гріффітс намагався розрізати заморожені бургери за допомогою ножа", - сказав старший інспектор Джонатан Різ.

Під час розслідування було встановлено, що його знайшли в його квартирі в Лландріндод Веллс, Поуїс, а розтин показав, що він помер внаслідок ножового поранення.

Його закривавлене тіло було знайдено в липні минулого року після того, як з'явилися занепокоєння, що його не бачили понад тиждень.

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Гріффітса, якого описували як "дуже замкнуту людину", знайшли на ліжку в його помешканні повністю одягненим і з кров'ю на роздутому животі. Його телефон, гаманець і комп'ютер залишилися на місці, а в квартирі на першому поверсі не було жодних ознак порушення спокою. У коридорі, ванній кімнаті та спальні була кров.

Детектив-сержант Стівен Вон заявив, що він переконаний, що це не було самогубство, а "скоріше незрозуміла смерть", і що немає жодних ознак того, що на нього напали.

Патологоанатом Міністерства внутрішніх справ доктор Річард Джонс назвав причиною смерті втрату крові внаслідок удару гострим предметом.

Були зроблені свідчення, подвірні обходи і перевірки фінансів та цифрових пристроїв Гріффітса, які виключили будь-яку причетність третьої сторони.

Баррі Гріффітс / Фото: WALES NEWS SERVICE

Старший інспектор Різ повідомив, що на кінчику кухонного ножа, який був позначений речовиною, спочатку ідентифікованою як шоколад, виявилася кров Гріффітса. Він додав: "Я схиляюся до того, що рана була отримана в результаті нещасного випадку, в якому брав участь лише пан Гріффітс".

Нагадаємо, 12-річний хлопчик вбив 200-кілограмового ведмедя, щоб врятувати свого батька. Тато і син проводили час на полюванні.

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