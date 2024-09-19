Вбивство Фаріон: адвокат вказав на цікаві факти щодо підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко не приховував свої персональні дані та переміщення. Важливо враховувати цей факт.

Таку думку висловив його адвокат Ігор Сулима в інтерв’ю "24 каналу".

"Жодних конспірацій не було. Тому що людина, яка хоче щось вчинити, вона буде ховатися так, щоб її не побачили. Він цього не робив. Давайте почнемо з Дніпра - він бере квиток, сідає в потяг, їде до Львова, знімає квартиру на своє ім'я, оплачує зі своєї картки, відсилає свої паспортні дані", - сказав він.

Крім того, Сулима наголошує на тому, що після вбивства Зінченко ще два дні перебував у Львові - хоч майже всі служби в країні розшукували вбивцю. Втім, В'ячеслав залишився у місті.

"Сміливо ходить вулицями, йде під камерами, купує квиток на своє ім'я, спокійно сідає та їде додому", - заявив адвокат.

Нагадаємо, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин, довічного позбавлення волі — найвищої міри покарання, передбаченого Кримінальним кодексом.

Читайте також:

Відшукали будинок, де міг перебувати убивця Ірини Фаріон