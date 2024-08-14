Хто стоїть за вбивством Ірини Фаріон: версія доньки

Донька мовознавиці Ірини Фаріон - Софії Семчишин - висловила свою версію щодо того, за що було вбито її матір.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Семчишин згадала цитату матері. Так, з її слів, Фаріон завжди говорила, що за 20-30 років її вже не буде, але її ідеї житимуть вічно.

"Насправді, її вбили за ідеї, цінності, за мову. Мова - це зброя. Чий це слід - покаже слідство. Ми віримо, що справу доведуть до кінця, бо цього потребує суспільство, держава. Навіть у час війни всі повинні розуміти, що людська байдужість вбиває чужих людей", - наголосила Софії Семчишин.

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Нагадаємо, Ірина Фаріон померла у лікарні після того, як у неї стріляли ввечері 19 липня біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, де вона мешкала.

У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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