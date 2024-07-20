Хто стоїть за вбивством Фаріон: у Зеленського відповіли

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко висловив свою думку щодо вбивств громадської діячки та колишньої нардепки Ірини Фаріон.

Про це політик написав у Мережі Х.

На його думку, у вбивстві слід звинувачувати росіян. Адже смерть Фаріон є вигідною для них.

"Ірину Фаріон вбила русня. Саме вони єдиний бенефіціар. Тепер замість згуртованості проти зовнішнього ворога будуть влаштовувати внутрішні качелі, сварити українців між собою. Так, як свого часу вони вбили Шеремета і Гонгадзе, знищили Чорновола і отруїли Ющенка. Це ж так очевидно", – йдеться у дописі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський повідомив про розслідування і назвав одну з версій вбивства Фаріон. Зокрема, йдеться про слід, що веде до РФ.

Читайте також: