Вбивство Ірини Фаріон: в Офісі генпрокурора повідомили нові деталі

Поліція після смерті мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон перекваліфікувала справу про замах на неї.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"У зв'язку зі смертю потерпілої злочин перекваліфіковано на "умисне вбивство", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Наразі правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення та затримання нападника.

Зауважимо, що спочатку досудове розслідування було розпочате за фактом замаху на умисне вбивство колишньої депутатки.