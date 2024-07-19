Вбивство Ірини Фаріон: всі подробиці трагедії

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що лікарям не вдалося врятувати життя професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про замах на Ірину Фаріон.

Замах на вбивство Ірини Фаріон стався близько восьмої вечора, біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, у якому вона мешкає. Нападник, за словами очевидців, здійснив один постріл, поціливши у скроню. Після цього стрілок втік, і наразі його шукає поліція. За словами свідків, стрілець був у рукавичках, а зброя була без глушника.

Після замаху Ірину Фаріон доставили у львівську лікарню святого Пантелеймона. Згодом стало відомо, що Ірину Фаріон прооперували та перевели до реанімації у критичному стані. Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що Ірина Фаріон поступила до медзакладу у глибокій мозковій комі. Останні кілька годин вона перебувала на апараті ШВЛ.

Ймовірний вбивця тижнями чатував Фаріон біля будинку

Сусіди Ірини Фаріон розповіли, що близько двох тижнів на лавці навпроти підʼїзду Ірини Фаріон помічали дивного молодика, який сидів у дворику ледь не зранку до вечора.

"Ця людина десь тижні два-три назад завжди сиділа у нас навпроти підʼїзду. Стабільно зранку до вечора. Було жарко, 40 градусів тепла по факту, а на ньому – кросівки, шкарпетки, штани, довга кофта", – розповів один з сусідів.

Він додав, що навіть була думка зателефонувати в поліцію, щоб з'ясували навіщо у дворі постійно сидить чоловік, якого ніхто з сусідів не знає.

Також у мережі поширюють імовірне фото стрілка. Однак офіційного підтвердження його причетності до замаху на Ірину Фаріон наразі немає.

В мережі поширюється фото ймовірного вбивці Ірини Фаріон / Фото: скриншот з відео

Пошуки вбивці

Поліція Львівської області також офіційно підтвердила факт стрілянини у Львові та поранення жінки на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Однак ім'я Ірини Фаріон у повідомленні не згадується.

"Сьогодні, 19 липня, о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням очільника МВС Ігоря Клименка, напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

"Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі", – зазначив міністр.

На виїздах з міста встановлено контрольні пункти для перевірки всіх транспортних засобів. Очевидців та всіх, хто може надати будь-яку інформацію про нападника, просять звернутися до правоохоронних органів.

Тим часом у мережі поширюються відео затримання чоловіка у Львові. Пабліки стверджують, що він може бути причетним до замаху на Ірину Фаріон, але наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Читайте також провідні новини дня: