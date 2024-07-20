Вбивство Ірини Фаріон: що поліції відомо про підозрюваного

Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв у мовознавицю та колишню нардепку Ірину Фаріон. Відомо, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку загиблої.

Про це під час брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами очільника МВС, подробиць про особу нападника немає.

"Ми намагаємось встановити, що це за люди були, чи людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина знаходилась в цьому одязі, який ви бачили у ЗМІ. Ця людина дійсно перебувала біля будинку Ірини Фаріон у визначений час", - сказав Клименко.

Правоохоронцям відомий калібр зброї, з якої стріляли у Фаріон. Також було знайдено гільзу.

"Після розтину, після проведення судово-медичної експертизи ми будемо мати додаткову інформацію, але на все потрібен час", - наголосив Клименко.

Як повідомлялося, Ірина Фаріон померла у лікарні після того, як у неї стріляв невідомий ввечері 19 липня. Замах на вбивство Ірини Фаріон стався близько восьмої вечора, біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, у якому вона мешкає.

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