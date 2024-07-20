У Ростовській області атаковано військовий аеродром - відео

У ніч проти 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області.

Про це пишуть Телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка. Повідомляється, що також вибухи пролунали в районі нафтобази.

Губернатор області Василь Голубєв спочатку повідомляв про збиття 10 дронів на півночі області. А на ранок написав про 26 безпілотників.

"У результаті атаки постраждалих немає. До місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби", - зазначив Голубєв.

Нагадаємо, в ніч проти 21 червня РФ сколихнули потужні вибухи. Дрони атакували одразу три райони у Краснодарському краї РФ: Темрюкський, Єйський та Сіверський. Зокрема, після нічної атаки на аеродром біля Єйська було зафіксовано кілька пожеж.

У Ростовській області після атаки дронів горить військовий аеродром Міллерово

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