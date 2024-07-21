На Сумщині пролунало 97 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 97 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська громади.

Юнаківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (5 вибухів), обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (24 вибухи).

Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були пуски некерованих авіаційних ракет (НАР) (6 вибухів).

Глухівська громада: здійснено обстріл з РСЗВ («Ураган») (2 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (7 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з РСЗВ (30 вибухів). У результаті 1 цивільна особа отримала поранення.

Краснопільська громада: нанесено обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух), обстріли з використанням ударних БпЛА літакового типу (5 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.

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