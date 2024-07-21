На Сумщині пролунало 97 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 97 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська громади.
- Юнаківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (5 вибухів), обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів).
- Миропільська громада: ворог бив з мінометів (24 вибухи).
- Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були пуски некерованих авіаційних ракет (НАР) (6 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено обстріл з РСЗВ («Ураган») (2 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (7 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з РСЗВ (30 вибухів). У результаті 1 цивільна особа отримала поранення.
- Краснопільська громада: нанесено обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух), обстріли з використанням ударних БпЛА літакового типу (5 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.
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