На Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру — ОВА

Російські загарбники в ніч проти 20 липня атакували уданими безпілотниками Полтавщину, а результаті чого є влучання у Полтавському районі.

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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється", - заявив він.

Пронін також повідомив, що у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ракетного удару по місту Миколаїв пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

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