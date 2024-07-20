Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це інформує Українська правда з посилання на власні джерела в Офісі президента.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив подробиці розмови з Дональдом Трампом.

"Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі", - заявив Зеленський.

Під час розмови президент відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави.



"Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня. Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим", - заявив Зеленський.

В свою чергу Дональд Трамп заявив про "дуже гарну телефонну розмову" з президентом Володимиром Зеленським.

"Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я як наступний президент США принесу мир в усьому світі та покладу край війні, яка забрала так багато життів та спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях вперед до процвітання", - йдеться у повідомленні Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський і Трамп планують телефонну розмову.

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