Зеленський і Трамп планують телефонну розмову: CNN назвало дату

Розмова відбудеться на тлі занепокоєння в Європі політикою Трампа щодо війни в Україні.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову на п'ятницю.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два знайомі з планами джерела.

Бесіда Трампа і Зеленського стане їхньою першою розмовою після того, як республіканець залишив Білий дім після свого президентського терміну. Розмова політиків відбудеться на тлі занепокоєння в Європі політикою Трампа щодо війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді.

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Як повідомило одне з джерел видання, графіки часто змінюються. За його словами, вже певний час ведуться дискусії про відповідний час для телефонного дзвінка між Тромпом і Зеленським.

Видання зауважило, що кандидат у президенти США неодноразово заявляв, що міг би врегулювати війну в Україні за один день, однак залишається незрозумілим, як він досягатиме миру.

До слова, напередодні Трамп заявив, що добре ладнав із президентом РФ Володимиром Путіним, і що той "ніколи б не поліз до України" за президентства Трампа.

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