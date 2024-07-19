Зеленський і Трамп планують телефонну розмову: CNN назвало дату

Розмова відбудеться на тлі занепокоєння в Європі політикою Трампа щодо війни в Україні.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову на п'ятницю.
Про це повідомляє CNN із посиланням на два знайомі з планами джерела.
Бесіда Трампа і Зеленського стане їхньою першою розмовою після того, як республіканець залишив Білий дім після свого президентського терміну. Розмова політиків відбудеться на тлі занепокоєння в Європі політикою Трампа щодо війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді.
Як повідомило одне з джерел видання, графіки часто змінюються. За його словами, вже певний час ведуться дискусії про відповідний час для телефонного дзвінка між Тромпом і Зеленським.
Видання зауважило, що кандидат у президенти США неодноразово заявляв, що міг би врегулювати війну в Україні за один день, однак залишається незрозумілим, як він досягатиме миру.
До слова, напередодні Трамп заявив, що добре ладнав із президентом РФ Володимиром Путіним, і що той "ніколи б не поліз до України" за президентства Трампа.
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