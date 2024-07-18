У Путіна зробили гучну заяву про війну в Україні

У Кремлі наголошують, мовляв, ні для кого не є загрозою.

Кремль не припиняє дивувати заявами про війну в Україні, або ж "сво" - як кажуть в РФ, а також про те, що нібито не становлять загрози.

Чергову порцію заяв озвучив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Представник кремлівського "фюрера" заявив, мовляв, Росія "не становила і не становить жодної загрози ні для кого в Євросоюзі". Що ж стосується України, то тут, за словами Пєскова, РФ, "захищає свої інтереси".

Натомість він не втомлюється повторювати про "небезпеки для Росії". Так, за словами речник Путіна, "концентрована присутність кораблів НАТО у чорноморському регіоні становить загрозу".

Як повідомлялося, в адміністрації Володимира Путіна зробили заяву про "зернову угоду". Нібито, ймовірність відновлення є.

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