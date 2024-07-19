День ангела 19 липня: кого та як вітати з іменинами

19 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 липня

19 липня 2024 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Романа, Степана, Євгенію.

Григорій — давньогрецьке ім'я, означає "пильний". В дитинстві оптимістичний і рухливий. В дорослому віці стає розважливим та розсудливим, завжди продумує кожен свій крок.

Дмитро — давньогрецьке походження, перекладається як "присвячений богині Деметрі". В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає добрим і чуйним.

Роман — з давньогрецької тлумачиться як "сильний". В дитинстві не терпить одноманітності. В дорослому віці стає працьовитим, допитливим, любить розвиватися.

Степан — з давньогрецької означає "вінець". В дитинстві досить спокійний. В дорослому віці стає дбайливим і уважним до інших, завжди прийде на допомогу.

Євгенія — давньогрецьке ім'я, перекладається як "благородна". В дитинстві слухняна і добродушна. В дорослому віці стає більш серйозною, стійкою морально.

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував силу та мудрість, а також наповнював твоє життя світлом та радістю.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі мир, гармонію та безмежну любов. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і веде тебе правильним шляхом.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і багато щасливих моментів. Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом.

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Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде сповнене теплом і любов'ю, а душа – спокоєм і радістю. Бажаю тобі здійснення всіх мрій!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагаючи в усіх справах і оберігаючи від негараздів. Бажаю тобі натхнення, віри і надії.

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