Поліція перекваліфікувала справу про замах на Фаріон

Фаріон, поранена сьогодні у Львові, від отриманих травм померла в лікарні.

Правоохоронні органи перекваліфікували справу про замах на Ірину Фаріон на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.

Ірина Фаріон, поранена сьогодні у Львові, від отриманих травм померла в лікарні.

"Злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові стріляли у громадську діячку Ірину Фаріон.

Крім того, ми раніше інформували, що після скоєного замаху у лікарні померла громадська діячка, професорка Ірина Фаріон.

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