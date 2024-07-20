Поліція перекваліфікувала справу про замах на Фаріон

Фаріон, поранена сьогодні у Львові, від отриманих травм померла в лікарні.
Правоохоронні органи перекваліфікували справу про замах на Ірину Фаріон на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.
Ірина Фаріон, поранена сьогодні у Львові, від отриманих травм померла в лікарні.
"Злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові стріляли у громадську діячку Ірину Фаріон.
Крім того, ми раніше інформували, що після скоєного замаху у лікарні померла громадська діячка, професорка Ірина Фаріон.
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