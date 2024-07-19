Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що світ опинився на порозі Третьої світової війни. Що більше - амбітно сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

Про це політик заявив під час промови на з’їзді республіканців, повідомляє "Голос Америки".

"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом. За президента Трампа Росія нічого не забрала", - наголосив Трамп.

Він зауважив, що за його президентства не було жодних воєн - за винятком ІДІЛу. Він також сказав, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ забрала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. За його словами, він зупинить усі війни телефонним дзвінком.

"Я зупиню ці війни лише телефонним дзвінком. Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком", - заявив Трамп.

Також кандидат в президенти США згадав війну на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією". Він наголосив, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству

"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", - амбітно заявив Трамп.

Нагадаємо, експрезидент США заявив, що мав "хороші стосунки" з диктатором РФ Володимиром Путіним. Мовляв, за часів його президентства "ніколи не загрожувала війна". Також він заявив, що сказав би "фюреру" "ніколи не лізти до України".

Читайте також:

Загроза для України? Хто стане віце-президентом за правління Дональда Трампа?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.