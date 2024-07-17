Дуда повідомив, що наблизить війну Росії з НАТО

Якщо Захід дозволимо Україні програти війну, яку розпочала РФ, то це значно наблизить можливість війни Росії з НАТО. Світ має спільно протистояти кремлівській агресії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Wirtualna Polska.

"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти.Якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - наголосив він.

За словами польського лідера, якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити цей жорстокий клинок - Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі".

Дуда каже, що Захід має займатися не підрахунком днів до можливого протистояння з Росією, а діями.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. Ми повинні діяти раціонально і спокійно. ІМені здається, що саме так ми діємо сьогодні - значно збільшили витрати на оборону в Польщі. Всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше Дуда зробив тривожну заяву про загрозу РФ. З його слів, холодна війна повертається. Причина цього — амбіції кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

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