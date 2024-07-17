Тренди жіночих стрижок на середнє волосся

Жіночі стрижки на середню довжину волосся є найпопулярнішими серед жінок будь-якого віку. Переваги таких стрижок у тому, що за бажанням можна швидко відростити волосся або в лютню спеку вкоротити його, або нічого не робити, адже середня довжина дозволяє робити різноманітні цікаві укладання та зачіски.

Найголовніше підібрати такий варіант, який би не потребував багато часу для стайлінгу, вигідно підкреслював всі переваги рис обличчя, природну жіночу красу та відображав внутрішній стан і настрій жінки чи дівчини.

Тренди в стрижках на середнє волосся

Крім вічних трендів на природність, натуральну красу волосся, охайність, популярними в стрижках на середнє волосся є такі інтерпретації:

Багатошаровість

Ключовий тренд, який прослідковується у всіх стрижках, навіть у класичному каре. Внутрішні шари допомагають формувати загальну структуру зачіски та тримати потрібний об’єм, зовнішні шари надають образу легкості, природної недбалості.

Багатошарове каре

Стрижки на середнє волосся з чубчиком

Стрижки на волоссі середньої довжини мають ефектний вигляд з правильно підібраним чубчиком. Чубчик допомагає підкреслити привабливі риси обличчя, надає образу індивідуальності, допомагає візуально зробити образ молодшим.

Форму і довжину чубчика потрібно підбирати з урахуванням форми обличчя та особливостей зовнішності

Подовжений бічний чубчик, довжина якого сягає вилиць, найбільше підходить для обличчя круглої форми. Він візуально витягує образ і робить його більш гармонійним.

Прямий тонкий чубчик, що закриває брови підійде жінкам та дівчатам, у яких широке чоло. Особливо ефектний вигляд прямий чубчик має з ідеально випрямленим волоссям.

Довгий текстурований чубчик ефектно обрамлює обличчя. Такий елемент стрижки має ефектний вигляд і на прямому, і на хвилястому волоссі.

Чубчик-шторка також підходить для кучерявих дівчат, але й має не поганий вигляд на прямих пасмах.

Прозорий (або корейський) чубчик набув особливої популярності останнім часом Він надає зачісці природного вигляду, волосся практично не потребує укладання.

Асиметричний чубчик найбільше пасує дівчатам з обличчям овальної або квадратної форми.

Мікрочубчик (або бебі бенг) - досить екстравагантний, але дуже модний варіант чубчика. Довжина чубчика ультракоротка, внаслідок чого образ виходить юним, свіжим. Але він пасує не всім.

Рваний чубчик найчастіше застосовується на зачісках середньої довжини. Його характерна особливість – край неправильної форми, внаслідок чого образ виходить недбалим і природним.

Стрижки на середнє волосся з чубчиком

Обрамлення

Щоб змінити візуально форму обличчя або, щоб підкреслити колір шкіри або відтінок очей часто застосовують різноманітне обрамлення. Його можна виконати за допомогою окремих елементів у стрижці, в такому випадку стиліст робить певну форму, вистригаючи шари, щоб зробити потрібні кути.

Обрамлення можна формувати шляхом фарбування пасм біля обличчя за допомогою таких популярних технік як airtouch, балаяж, брондування, колорування, шатуш тощо.

Техніка фарбування шатуш на середнє волосся

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