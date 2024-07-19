Аналітики оцінили ситуацію у Кринках: звіт ISW

ЗСУ 17 липня визнали, що вийшли з Кринок, але продовжують бойові дії поблизу села та в інших місцях на лівому березі Херсонської області. Інтенсивний і тривалий вогонь російської артилерії знищив основні українські позиції в Кринках і зруйнував майже усе селище.

Про це повідомляє ISW.

“В оперативному командуванні Збройних сил України зазначили, що українські війська продовжують вести бойові дії на східному березі Херсонської області та поблизу Кринок і продовжуватимуть діяти на визначених позиціях і плацдармах на східному березі Дніпра”, — зазначили у виданні.

Українське видання “Слідство.Інфо” 17 липня повідомило, що наразі українські війська ведуть бої за острови в дельті річки Дніпро біля Кринок після того, як російські війська протягом 8 місяців знищили українські позиції в цьому населеному пункті.

Військові назвали оборону населеного пункту надзвичайно складним завданням, яке виконується з обмеженими ресурсами. За словами бійців, вони спершу змогли захистити село і навіть спробували розширити плацдарм, поки російські війська не знищили все в населеному пункті.

Раніше співзасновник DeepState розповів, що насправді відбувається у Кринках. Населений пункт залишився лише на мапі.

Читайте також: