Бої за плацдарм у Кринках: журналісти озвучили втрати ЗСУ

Оборона плацдарму у Кринках була необхідною, щоб завадити росіянам висадитись на човнах на правий берег Дніпра.

Під час боїв на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області, які тривали 9 місяців, українські втрати склали понад 1000 осіб.

Про це повідомляють журналісти видання "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у поліції.

За їхніми даними, 788 бійців розшукують як офіційно зниклих безвісти від жовтня 2023 року до кінця червня 2024-го. Ще 262 загиблих бійців вдалося вивезти з поля бою та поховати.

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При цьому командир десантно-штурмової роти одного з батальйонів 35-ї бригади ЗСУ, яка продовжує здійснювати операції на Дніпрі, пояснив, що оборона плацдарму у Кринках була необхідною, щоб завадити росіянам висадитись на човнах на правий берег.

За інформацією західного осінтера Naalsio, який від початку повномасштабної війни фіксує підтверджені випадки знищеної техніки, втрати української техніки в Кринках від початку кампанії і до 14 червня 2024-го склали 58 одиниць. Тим часом росіяни втратили 271 одиницю.

Такої переваги вдалося досягти завдяки застосуванню артилерії та дронів, а головне – героїзму морської піхоти , яка утримувала клаптик землі на лівому березі Дніпра великою ціною.

Морські піхотинці в розмовах із журналістами "Слідство.Інфо" зауважили, що полонених у Кринках окупанти не беруть. Проте у списках на обмін, і в повідомленнях про полон все ж трапляються прізвища тих, хто зник саме там.

Нагадаємо, Силам оборони довелось відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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