ЗСУ відійшли від Кринок та ще одного села — ЗМІ

ЗСУ нібито відступили з Кринок та Урожайного для збереження життів бійців.

Силам оборони довелось відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляє LIGA.net та Суспільне з посиланнями на Генштаб ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, в обох населених пунктах було неможливо надалі утримувати позиції. Зокрема у Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані й непридатні для використання, особовий склад не міг там виконувати свої завдання.

Задля збереження життів бійців Сили оборони мають відступати від знищених позицій, наголосив представник Генштабу.

Водночас офіційно ця інформація поки не підтверджена.

OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.

Нагадаємо, раніше народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Мар’яна Безугла заявила, що ЗСУ більше не контролюють Кринки на Лівобережжі Херсонщини.

Двоє українських піхотинців перемогли чотирьох росіян у ближньому бою під Кринками

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