ЦНАПи – все?: де можна оновити дані після 17 липня

У Міноборони запевнили, що штрафи не будуть виписуватися і розсилатися автоматично, адже є певна процедура.

Від завтра, 17 липня, оновлення даних для військовозобов'язаних можливе лише за допомогою застосунку "Резерв+" або в ТЦК СП.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Але знову ж таки це не означає, що штрафи будуть виписуватися і розсилатися автоматично, там є певна процедура… Наскільки я знаю на даний момент, ЦНАПи завтра не будуть оновлювати даних військовозобов'язаних, призовників і резервістів", – каже Лазуткін.

Він наголосив, що робота ЦНАПів жодним чином не підпорядковується Міністерству оборони.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня.

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