"Платитимуть усі": нардеп про штрафи ТЦК і коли їх можна уникнути

За словами нардепа, норма закону виписана так, що той, хто не оновив дані, або не навів поважних причин, чому цього не зробив – може бути оштрафований.

Усі військовозобов'язані, які не оновили свої дані і не мають поважних причин пояснити, чому це не зробили, можуть бути оштрафовані.

Про це в ефірі телемарафону розповів член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков.

"Якщо виходити виключно з норми, яка виписана в законі, саме так має бути… по відношенню до тієї особи, яка без поважних причин, підкреслюю, протягом цих 60 днів не вжила ніяких заходів для того, щоб поновити свої дані або представити дані на себе для взяття на облік – вона підпадає під дію оцих штрафних санкцій", – каже нардеп.

За його словами, громадянин має назвати поважні причини, аби уникнути штрафу. Ці причини в законі чітко виписані.

"Можливо, виникли якісь додаткові, повязані з сімейними речами. Можливо, громадянин перебував на території, де йдуть або які наближені до бойових дій, ще якісь обставини, які унеможливили передачу даних на нього. Тоді це питання може розглядатись і він може уникнути цих штрафних санкцій. Але знову ж таки, якщо він виконає обовязково припис по постановці на облік, якщо він це зробить – тоді можливо. Але в цілому норма закону виписана так, що той, хто не зробив це, і не пояснив, і не навів поважних причин – проти нього буде застосована норма закону про штрафні санкції", – підсумував Володимир Арешонков.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня. Оновити дані можна у ТЦК, в ЦНАП, або за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

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