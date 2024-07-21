У Чернігові пролунав вибух — ЗМІ

Перед вибухом у регіоні оголосили повітряну тривогу.

У Чернігові у ніч проти 21 липня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА.

Також читайте Росія атакуює Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на власного кореспондента.

Вибух в районі Чернігова пролунав близько 00:45.

Напередодні Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників.

"Чернігів — перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА!" - йшлося в оголошенні військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила "Шахедами" по Києву, в столиці попадали уламки дронів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.