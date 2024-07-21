У Чернігові пролунав вибух — ЗМІ

Перед вибухом у регіоні оголосили повітряну тривогу.
У Чернігові у ніч проти 21 липня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на власного кореспондента.
Вибух в районі Чернігова пролунав близько 00:45.
Напередодні Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників.
"Чернігів — перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА!" - йшлося в оголошенні військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила "Шахедами" по Києву, в столиці попадали уламки дронів.
Читайте також:
- Росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО
- Вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі: що відомо
- На Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру — ОВА