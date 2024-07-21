Росія атакуює Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 21 липня атакують Україну кількома групами ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог запустив ударні БпЛА напередодні ввечері, 20 липня.

"БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину. БпЛА в районі Павлограда Дніпропетровської області, курс північний. БпЛА в Чернігівській області, курс західний (Чернігів). БпЛА на Кіровоградщині, курсом на Черкащину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про БпЛА в районі Нікополя та Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила "Шахедами" по Києву, в столиці попадали уламки дронів.

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