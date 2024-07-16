"Шахед" у Білорусі: де вибухнув безпілотник, який залетів на територію країни

БпЛА був зовсім не "навчальний", а з боєкомплектом на борту.

Дрон-камікадзе типу "Шахед", який зайшов до Білорусі 16 липня приблизно о 8:40 ранку, розбився у Жовтневому районі Гомельської області. Він упав між Паричами та Любанню, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.

Про це написав "Беларускі Гаюн".

"Щобільше, нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що прямо підтверджує – "шахеди", які залітають на територію Білорусі, – ніякі не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки територією України", – зазначили у ЗМІ.

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня 2024 року останній з дронів, який уночі атакував українські області, залетів на територію сусідньої Білорусі.

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