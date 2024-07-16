Один з ворожих безпілотників залетів до Білорусі

В українців була чергова тривожна ніч.
У ніч проти 16 липня 2024 року останній з дронів, який уночі атакував українські області, залетів на територію сусідньої Білорусі.
Про це заявили моніторингові канали.
"1х БпЛА лишив повітряний простір України у напрямку Гомельської області Білорусі", - йдеться у повідомленні.
На території України ж розпочалися відбої повітряної тривоги.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги.
До слова, напередодні начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив про реальну загрозу наступу російських військ із півночі. Є тенденція на загострення.
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