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На Київщині працює ППО по ворожих цілях

На Київщині працює ППО по ворожих цілях

Дочекайтеся відбою повітряної тривоги / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

У Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Сили ППО працюють по цілях. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, нещодавно оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі складі БК і пункт запуску fpv-дронів.

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