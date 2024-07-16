У Сумській області зафіксовано 46 вибухів: подробиці

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).

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Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 5 FPV-дронів «камікадзе» (5 вибухів).

Великописарівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (10 вибухів) та обстріли з використанням 7 FPV-дронів (7 вибухів).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів).

Новослобідська громада: нанесено удар 1 FPV-дрону (1 вибух).

Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області.

Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.

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