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У Сумській області зафіксовано 46 вибухів: подробиці

У Сумській області зафіксовано 46 вибухів: подробиці

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: ДСНС України

Ворог продовжує знищувати Сумщину

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи). 
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 5 FPV-дронів «камікадзе» (5 вибухів). 
  • Великописарівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (10 вибухів) та обстріли з використанням 7 FPV-дронів (7 вибухів).
  • Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів).
  • Новослобідська громада: нанесено удар 1 FPV-дрону (1 вибух).

Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області

Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.

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