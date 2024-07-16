У Сумській області зафіксовано 46 вибухів: подробиці

Ворог продовжує знищувати Сумщину
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 липня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
- Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 5 FPV-дронів «камікадзе» (5 вибухів).
- Великописарівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (10 вибухів) та обстріли з використанням 7 FPV-дронів (7 вибухів).
- Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів).
- Новослобідська громада: нанесено удар 1 FPV-дрону (1 вибух).
Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області.
Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.
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