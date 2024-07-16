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У Курській області РФ після атаки дрону спалахнув завод

У Курській області РФ після атаки дрону спалахнув завод

Спалахнула пожежа / Фото: pixabay.com

Вогонь охопив значну територію.

У Коренево Курської області Росії після атаки дрона горить завод.

Про це інформують очевидці події. 

Йдеться про те, що це горить завод низьковольтної апаратури на площі 400 кв.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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