У Курській області РФ після атаки дрону спалахнув завод

Вогонь охопив значну територію.
У Коренево Курської області Росії після атаки дрона горить завод.
Про це інформують очевидці події.
Йдеться про те, що це горить завод низьковольтної апаратури на площі 400 кв.
Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.
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