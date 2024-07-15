Часу майже не залишилося: в Україні спливає термін для оновлення даних

В Україні спливає термін, до якого військовозобов'язані мали б оновити свої військово-облікові дані. Втім досі біля ЦНАПів та ТЦК – шалені черги.

Що відбувається під стінами одного з них, яка відповідальність чекає на тих, кому так і не вистачило 60 днів на оновлення дани, і як можна уникнути шалених штрафів, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Час спливає! Що з оновленням даних?

Кілометрові черги, щоб оновити дані. По всій Україні військовозобов'язані приходять до ЦНАПів, щоб актуалізувати інформацію для ТЦК. Це один із столичних ЦНАПів, черга простягається з середини і на вулицю, усі - в очікуванні своєї черги на прийом до оператора, аби оновити військово-облікові дані. А от чекати треба довго, хтось приходить по кілька днів поспіль, бо попередні спроби були марними через такі ж довгі черги. І варто нагадати, що вже завтра 16 липня - спливає термін до якого військовозобов'язані мали б оновити свої військово-облікові дані. Після чого тих, хто не виконав вимогу закону чекає адміністративна відповідальність. Тож щоб встигнути у терміни хтось займає чергу і о 5-й ранку.

Але і з чергою не все так просто, аби зайти оновити дані, потрібно отримати талон, але не факт, що талонів на всіх вистачить.

ТОП-3 скарги від військовозобов’язаних

Й такі скарги тут фактично у кожного: великі черги, перебої в роботі сервера через відключення світла та відсутність інтернету, ну а ще, усього 3 оператори, які займаються не лише військовозобов’язаними, а й поточними питаннями інших громадян. Едуард ходить до ЦНАПу вже не перший день і все ж сподівається встигнути оновити дані у відведені державою терміни.

Кілька днів поспіль до ЦНАПу ходив і Олександр.

Як оновлюють дані в ЦНАП?

Загалом у військовозобов'язаних є три способи оновлення своїх даних: через ТЦК та СП, ЦНАП або "Резерв+". Й хоча через додаток від Міноборони майже мільйон військовозобов’язаних оновили дані, є ті, хто додатку не довіряє або ж впевнений, що йти до ТЦК чи ЦНАПу все одно доведеться. Для оновлення даних через ЦНАП військовозобов’язані громадяни мають надати актуальні дані про себе та підтвердити їх.

При собі треба мати паспорт, податковий номер, мобільний телефон, на який прийде СМС для підтвердження. Після цього адміністратор вносить дані в електронну систему, які автоматично підтягуються в реєстр "Оберіг". Далі заявник отримує витяг із печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. Як зауважують у Мінцифри, оновити дані через ЦНАП можна, навіть якщо у військовозобов’язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК.

Військовозобов’язані не можуть отримати документи?

Під час оновлення даних військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть отримати в ЦНАПі електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Він має таку ж юридичну силу, що й паперовий. Саме за QR-кодом зможуть перевіряти дійсність документа. Втім в Оболонському районі через відключення світла станом на 10 ранку отримати документи ніхто не міг.

Водночас кількість людей, яку можуть прийняти в одному ЦНАПі – обмежена.

Це так би мовити у людей самоорганізація, щоправда, невідомо, чи на практиці – спрацює.

Яка відповідальність за непоновлення даних?

Ну й власне хто прострочить – буде відповідати. За ігнорування оновлення даних на військовозобов’язаних чекає адміністративна відповідальність. Тож, тих хто не виконав вимогу, можуть оштрафувати на суму від 17 000 до 25 500 грн.

За несплату – арешт майна, обмеження у праві керувати авто, після 16 липня ТЦК почнуть надсилати повістки поштою на останнє відоме місце реєстрації. Її вважатимуть врученою, навіть якщо від неї відмовилися чи не підписали, далі ще одна повістка і після неприбуття почнеться процедура притягнення до відповідаль.

То винятки є?

Хоча представники ТЦК коментуючи журналістам те саме питання, зазначають, що притягувати до адміністративної відповідальності будуть не всіх. Як пише "Суспільне" з посиланням на заяву старшого офіцера юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитра Молота, зокрема, не накладатимуть штраф за умови, що людина надасть документи або інші підтвердження, що доводять неможливість оновлення даних упродовж 60 днів. За його словами, серед таких документів може бути, наприклад, лікарняний лист. При цьому кожен випадок неоновлення людиною даних буде розглядатися індивідуально.

"При вирішенні питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту. Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість достоятися у черзі, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити начальник ТЦК, а також людина повинна про це повідомити й надати відповідні підтверджуючі документи. На слово ніхто вірити не буде."

“Автоматичні штрафи” будуть чи ні?

Та все ж цікаво, що буде з тим, хто не проігнорував оновлення даних, а кілька днів поспіль вистояв у черзі, але на прийом так і не потрапив. Водночас в Мінобороні зазначають, що законом не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів, це будуть робити виключно представники ТЦК та СП.

Він також підкреслив, що не всі громадяни, які оновили свої дані, будуть призиватися на службу.

Продовжувати терміни для оновлення даних в Міноборони теж не планують.

Типи повісток та хто може вручати?

Водночас українці 15 липня масово почали повідомляти про збій роботи застосунку "Резерв+", під час оновлення даних користувачам вибиває технічну помилку.

В ЦНАПах – збої у реєстрах. Ну а ми нагадаємо, що станом на зараз існує три типи повісток, які можуть вручити військовозобов’язаним: повістка на уточнення облікових даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження (його можуть вручити лише після уточнення даних та проходження ВЛК, щоб мобілізувати військовозобовʼязаного).

За постановою Кабінету Міністрів, повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блок-пості, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Видати повістку мають право: представники ТЦК та СП; представники органу місцевого самоврядування: сільської, селищної, виконкомів міської ради, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти, голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний. Уповноважені видавати документ повинні мати відповідне розпорядження від територіального центру комплектування.

Але не забуваємо і про ще одну категорію чоловіків, мова йде про тих, які мали статус "обмежено придатний", вони повинні пройти ВЛК повторно до 4 лютого 2025 року. За висновками якої вирішать, до якої нової категорії їх віднести. Для цього колишні "обмежено придатні" упродовж 9 місяців повинні самі прийти до територіального центру комплектування, або пройти комісію, коли отримають повістку від ТЦК та СП. Пройти ВЛК для повторної перевірки мають і чоловіки від 25 до 50 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Однак ця умова не стосується військових.

У період воєнного стану знову пройти комісію усім військовозобов'язаним треба буде через рік після попередньої. Ну а що відбуватиметься після 16 липня будемо стежити та розповідати вам.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли про функції, що з'являться у застосунку. Як сказала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, мобільний застосунок "Резерв+" надалі розвиватимуть. Там хочуть впровадити оновлення із бронювання тощо.

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