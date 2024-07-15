Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти критика України: що про нього відомо

Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії.

Про це пише Reuters.

Республіканська партія офіційно висунула колишнього президента своїм кандидатом у президенти 2024 року на початку національного з’їзду партії в Мілуокі.

Напередодні Трамп оголосив у соціальних мережах, що обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса своїм обранцем у віце-президенти.

Іншими потенційними кандидатами республіканця на посаду віцепрезидента були сенатор від Флориди Марко Рубіо та губернатор Північної Дакоти Даг Бергем.

"Після тривалих роздумів і роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для того, щоб зайняти посаду віце-президента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Д. Венс від великого штату Огайо", — написав Трамп.

Що відомо про кандидата у віцепрезиденти від республіканців

За інформацією Reuters, вибір Джеймса Девіда Венса може збільшити ймовірність того, що прихильники Трампа прийдуть на вибори 5 листопада, оскільки уродженець Огайо дуже популярний серед Республіканської партії.

У віці 39 років Венс представлятиме молоде покоління на виборах, у яких візьмуть участь 78-річний Трамп і 81-річний чинний президент Байден.

Стрімке сходження Венса було незвичним для американської політики. Після важкого та бідного дитинства в південному Огайо він служив у Корпусі морської піхоти, отримав стипендію в Єльській школі права, а пізніше працював у Сан-Франциско.

2016 році він випустив мемуари "Елегія горян". У ній автор розмірковує про своє дорослішання в сім'ї з низьким доходом, залученої до насильства та наркоманії в Мідлтауні (штат Огайо).

Раніше Венс в одному з інтерв'ю назвав себе "never-Trump guy" – хлопцем, який категорично проти Трампа. Також він називав президента США "американським Гітлером". Проте влітку 2021 року в інтерв'ю Fox News Венс вибачився за ці слова.

Коли Джеймс Ді Венс готувався балотуватися в Сенат США в Огайо в 2022 році, він перетворився на одного з найпослідовніших захисників колишнього президента, підтримуючи Трампа, навіть коли деякі колеги в Сенаті відмовилися це зробити.

З критика Трампа Ді Венс став його палким прихильником / Фото: Getty Images

Ставлення до України

У лютому він відмовився критикувати Трампа за заохочення президента Росії Володимира Путіна атакувати союзників Америки по НАТО, якщо вони не збільшать свої витрати на оборону.

Венс був одним із найгучніших супротивників продовження допомоги Україні в Сенаті. Він послідовно виступає проти військової та фінансової допомоги нашій державі.

"У нас продовольча криза... у нас є енергетична криза... В інтересах Америки визнати, що Україні доведеться поступитися деякими територіями росіянам, і нам необхідно покласти край війні", – заявляв політик в одному з інтерв'ю.

У колонці для NYT Венс закликав Україну перейти до оборони і готуватися до переговорів. На його думку, мета про повернення до кордонів 1991 року – "це фантастика".

Нагадаємо, 13 липня на передвиборчому мітингу в місті Батлер у штаті Пенсильванія на Трампа скоїли замах. Він отримав незначне поранення — куля зачепила вухо. Нападника застрелили.

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