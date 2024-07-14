Байден дав розпорядження щодо захисту Трампа

Секретній службі доручено перевірити ще раз всі заходи безпеки на майбутньому з'їзді республіканців.

Після замаху на кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа чинний господар Білого дому Джо Байден дав розпорядження Секретній службі щодо посилення безпеки свого конкурента на виборах.

Про це американський президент повідомив на брифінгу в Білому домі.

Байден зазначив, що всі необхідні ресурси будуть спрямовані для захисту Дональда Трампа, який вже отримав підвищений рівень заходів безпеки.

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Зокрема, директору Секретної служби, однією з функцій якої є охорона високопоставлених чиновників, колишніх президентів і їхні родини та кандидатів у президенти, доручено перевірити ще раз всі заходи безпеки на майбутньому з'їзді республіканців.

Джо Байден повідомив, що розслідуванням замаху на Трампа займається ФБР, та пообіцяв, що воно буде ретельним та швидким.

Президент США закликав не робити припущень щодо мотивів виконавця замаху, запевнивши, що агенти ФБР виконають свою роботу.

Трампу підстрелили вухо! Замах, який змінить усе!

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини. Співробітники ФБР ліквідували стрільця за кілька секунд після того, як він відкрив вогонь.

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