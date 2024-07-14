Скільки людей скористалися послугами Резерв+: у Міноборони приголомшили цифрою

Міноборони нагадує військовозобов'язаним, що оновити свої облікові дані також можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

За тиждень (з 08 до 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.

Про це передає пресслужба Міноборони.

Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 млн.

Міноборони нагадує військовозобов'язаним, що оновити свої облікові дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

Фото: Міноборони України

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня. Оновити дані можна у ТЦК, в ЦНАП, або за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

На думку адвокатки Дар'ї Тарасенко, від 17 липня ТЦК знову активізують перевірку документів на вулиці.

Раніше депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Федієнко пояснив, чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу.

Народний депутат Олег Синютка заявив, що близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані.

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