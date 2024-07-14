Скільки українців не встигнуть оновити дані в ТЦК: нардеп приголомшив цифрою

За його підрахунками, кількість військовозобов'язаних українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів.

Близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня, як цього вимагає закон.

Про це заявив народний депутат Олег Синютка, передає "Київ 24".

"Є рішення, яке, напевне, ніхто не буде змінювати, що внаслідок неоновлення даних на людей, які не оновили дані, будуть накладені штрафи. Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані", – зазначив нардеп.

За його підрахунками, кількість військовозобов'язаних українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів.

"Це, напевне, десь 6-7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Зрозуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити", – вважає Синютка.

Депутат певен, що для того, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня.

На думку адвокатки Дар'ї Тарасенко, від 17 липня ТЦК знову активізують перевірку документів на вулиці.

Раніше депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Федієнко пояснив, чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу.

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