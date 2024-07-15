Астрологічний прогноз на 15 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати нові справи, особливо якщо вони пов'язані зі творенням.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: янтар, бірюза, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: підребер'я.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають дуже швидко, особливо якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: небажано голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи: можна збирати врожай, але не для зберігання, а для швидкого вживання.

Магія та містика дня: можна читати змови на успіх у торгівлі, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не вважаються віщими, але в них можна побачити своїх померлих рідних.

Табу дня: небажано вирушати у подорож – вона виявиться невдалою.

Цитата дня: «У коханні кожен стає поетом» (Платон).

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