Невідомий безпілотник упав на електропідстанцію у Липецькій області РФ

У ніч проти 15 липня 2024 року безпілотники знову атакували Росію.

Місцева влада традиційно звинувачує в атаці ЗСУ.

Зокрема, начебто 4 безпілотники знищено над Брянською областю. Про це заявив губернатор.

А також безпілотник упав на територію електропідстанції у Становлянському окрузі Липецької області.

Про це повідомив губернатор регіону Ігор Артамонов.

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Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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