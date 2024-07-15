Невідомий безпілотник упав на електропідстанцію у Липецькій області РФ

Дрони атакують Росію.
У ніч проти 15 липня 2024 року безпілотники знову атакували Росію.
Місцева влада традиційно звинувачує в атаці ЗСУ.
Зокрема, начебто 4 безпілотники знищено над Брянською областю. Про це заявив губернатор.
А також безпілотник упав на територію електропідстанції у Становлянському окрузі Липецької області.
Про це повідомив губернатор регіону Ігор Артамонов.
Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.
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