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В Одесі прозвучав вибух - моніторингові канали

В Одесі прозвучав вибух - моніторингові канали

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Pexels

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 15 липня 2024 року в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

"Вибух пролунав в межах Одеського району.Іскандер-М. Ракета більше не фіксується. Загроза балістики триває до відбою", - уточнюють у повідомленні моніторингові канали.

"Швидкісна ціль на Одесу!", - раніше повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Також за попередньою інформацією, ППО працює по ворожому дрону. 

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух: що відомо. 

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