В Одесі прозвучав вибух - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 15 липня 2024 року в Одесі пролунав вибух.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Вибух пролунав в межах Одеського району.Іскандер-М. Ракета більше не фіксується. Загроза балістики триває до відбою", - уточнюють у повідомленні моніторингові канали.
"Швидкісна ціль на Одесу!", - раніше повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Також за попередньою інформацією, ППО працює по ворожому дрону.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух: що відомо.
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