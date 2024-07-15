В Одесі прозвучав вибух - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 15 липня 2024 року в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Вибух пролунав в межах Одеського району.Іскандер-М. Ракета більше не фіксується. Загроза балістики триває до відбою", - уточнюють у повідомленні моніторингові канали.

"Швидкісна ціль на Одесу!", - раніше повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Також за попередньою інформацією, ППО працює по ворожому дрону.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух: що відомо.

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