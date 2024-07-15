Стало відомо, кого визнали найкращим гравцем Євро-2024

Півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі став найкращим гравцем Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляється на офіційних сторінках турніру в соцмережах.

На чемпіонаті Європи в Німеччині 28-річний хавбек провів шість матчів, у яких відзначився одним голом.

Зазначимо, що у фінальному матчі з Англією він отримав травму, в перерві замість Родрі вийшов Мартін Субіменді.

У вирішальному поєдинку турніру, який відбувся 14 липня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні, збірна Іспанії здолала Англію (2:1) і стала переможцем континентальної першості.

Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи з футболу. "Червона фурія" стала одноосібним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Піренейці уп'яте зіграли у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

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