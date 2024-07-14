Іспанія у напруженій боротьбі здолала Англію і стала переможцем Євро-2024 (відео)

Збірна Іспанії перемогла національну команду Англії у фінальному матчі Євро-2024 з футболу. Поєдинок на "Олімпіаштадіоні" у Берліні завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів. "Червона фурія" більше володіла м'ячем, але "Три леви" злагоджено захищалися і не дозволили супернику створити нічого небезпечного біля власних воріт.

На старті другого тайму команда Луїса де ла Фуенте вийшла вперед. На 47-й хвилині 17-річний Ламін Ямаль з правого флангу зробив передачу на Ніко Вільямса, а той з меж штрафного бездоганно пробив у правий нижній кут.

Команда Гарета Саутгейта відігралася на 73-й хвилині. Букайо Сака здійснив прохід правим флангом, віддав у центр на Джуда Беллінгема, а той скинув назад, де Коул Палмер, який за три хвилини до цього вийшов на заміну, ударом з-за меж штрафного влучив у лівий нижній кут.

Розв'язка цього напруженого протистояння настала на 86-й хвилині. Марк Кукурелья з лівого флангу виконав простріл до карного майданчика, який в один дотик у падінні замкнув Мікель Оярсабаль, з'явившись у другому таймі з лавки для запасних. Саме цей гол став переможним і приніс іспанцям титул чемпіонів Європи.

Огляд матчу Іспанія – Англія

Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи з футболу. "Червона фурія" стала одноосібним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Піренейці уп'яте зіграли у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

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