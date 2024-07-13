Іспанія – Англія: онлайн-трансляція фінального матчу Євро-2024

У неділю, 14 липня, відбудеться фінальний матч Євро-2024 з футболу, в якому за трофей позмагаються збірні Іспанії та Англії.

Команди зіграють на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанія на груповому етапі ЧЄ-2024 розбила Хорватію (3:0), обіграла Італію (1:0) та перемогла Албанію (1:0). В 1/8 фіналу "Червона фурія" розгромила Грузію (4:1), у чвертьфіналі в екстратаймах вирвала перемогу над Німеччиною (2:1), а в півфіналі обіграла Францію (2:1).

Англія у груповому раунді Євро-2024 перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0). В 1/8 фіналу "Три леви" в екстратаймах здолали Словаччину (2:1), у чвертьфіналі в серії пенальті обіграли Швейцарію (1:1, пен. 5:3), а в півфіналі вирвали перемогу над Нідерландами (2:1).

Іспанія уп'яте в історії зіграє у фіналі Євро. "Червона фурія" є триразовим тріумфатором континентальної першості – це рекорд, який вона розділяє з Німеччиною. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія лише вдруге вийшла до фіналу ЧЄ. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фінального матчу Євро-2024 Іспанія – Англія.