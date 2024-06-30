Збірна Іспанії розгромила Грузію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 (відео)

"Червона фурія" несподівано пропустила першою, але зуміла переламати перебіг гри.
Збірна Іспанії розбила національну команду Грузії в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Поєдинок на "Кельн Штадіоні" у Кельні завершився з рахунком 4:1.
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Огляд матчу Іспанія – Грузія
Буде додано незабаром.
У чвертьфіналі Євро-2024 іспанці позмагаються зі збірною Німеччини, яка в 1/8 фіналу перемогла Данію з рахунком 2:0.
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