Збірна Іспанії розгромила Грузію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Іспанії розбила національну команду Грузії в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Поєдинок на "Кельн Штадіоні" у Кельні завершився з рахунком 4:1 .

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Огляд матчу Іспанія – Грузія

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У чвертьфіналі Євро-2024 іспанці позмагаються зі збірною Німеччини, яка в 1/8 фіналу перемогла Данію з рахунком 2:0.

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