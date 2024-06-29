Швейцарія шокувала Італію і стала першим чвертьфіналістом Євро-2024 (відео)

Збірна Швейцарії обіграла команду Італії в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Поєдинок на "Олімпіаштадіоні" у Берліні завершився з рахунком 2:0 .

Команда Мурата Якіна забила у ворота "Скуадри Адзурри" по голу в кожному з таймів. На 37-й хвилині "хрестоносців" вивів уперед Ремо Фройлер, пробивши у ближній кут після прострілу Рубена Варгаса з лівого флангу.

Одразу після перерви швейцарці подвоїли свою перевагу в рахунку. На 46-й хвилині Варгас з лівого флангу штрафного відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Підопічні Лучано Спаллетті намагалися вибратися зі скрутного становища, але суперника кілька разів рятував каркас воріт. На 51-й хвилині Фабіан Шер у центрі штрафного головою спрямував м'яч у стійку власних воріт після подачі італійців з правого флангу.

На 74-й хвилині вже Джанлука Скамакка був близьким до того, щоб скоротити відставання своєї команди в рахунку, але замкнув навіс з правого флангу ударом у стійку.

До фінального свистка Італія так і не зуміла забити бодай один гол. Цікаво, що за весь поєдинок "Скуадра Адзурра" завдала лише один удар у площину воріт.

Огляд матчу Швейцарія – Італія

Буде додано незабаром.

У чвертьфіналі Євро-2024 швейцарці зіграють з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між збірними Англії та Словаччини, який заплановано на неділю, 30 червня.

Таким чином, збірна Італії не зможе захистити звання чинного чемпіона Європи. Нагадаємо, у фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

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