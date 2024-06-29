"Зрада і редизайн": панічна стаття Орбана про війну і майбутнє ЄС

За словами прем'єр-міністра Угорщини, Європа все більше і більше втягується у війну, в якій континенту нема чого виграти, але він легко може втратити все.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав панічну статтю "Зрада і редизайн", у якій обвинуватив праву партію ЄНП, яка перемогла на виборах у Європарламент, у "ганебній змові" з соціал-демократами та лібералами для розподілу влади.

На думку політика, якщо праві політичні партії не візьмуть владу у свої руки, "брюссельські бюрократи" занурять Європу у ще глибшу кризу.

Стаття угорського лідера була опублікована у суботу, 29 червня, у виданні Magyar Nemzet.

Європейська криза та "брюссельські бюрократи"

За словами політика, Європа перебуває у кризі, християнська цивілізація зникає, Євросоюз занепадає, а "економічна вага" континенту невпинно зменшується вже три десятиліття поспіль.

"Європейський порядок випаровується на наших очах – постійна загроза тероризму, що підриває суспільну безпеку. Здатність Європи відстоювати свої інтереси у міжнародній політиці знизилася – закриття територій та блокада, війна по сусідству. Все це поставило європейські народи у скрутне становище, крім того, ускладнилися й умови повсякденного життя людей. Що сприймають європейці: війна, міграція та застій замість миру, порядку та розвитку", – нагнітає Орбан з перших рядків статті.

Прем'єр Угорщини вважає, що ситуацію ускладнює "брюссельська бюрократія, яка живе у міхурі" і постійно ухвалює хибні політичні рішення.

"Європа все більше і більше втягується у війну [в Україні – ред.], в якій континенту нема чого виграти, але він легко може втратити все. Однак щоденний досвід показує, що у питанні війни для них немає нічого надто дорогого" – впевнений Орбан.

Війна в Україні та африканські мігранти

Політик жаліється, що європейські компанії постраждали від санкцій, інфляція зросла, а мільйони європейців опинилися у скрутному становищі. І головною причиною усіх цих бід Орбан вважає надання фінансової та військової підтримки Україні.

"Бюрократи в Брюсселі хочуть цієї війни, вони вважають її своєю і хочуть перемогти Росію", – наголошує Орбан.

Політик також розкритикував перехід Європи до зеленої енергетики. На його думку, це не тільки не покращило ситуацію, а й призвело до збільшення використання вугілля та росту цін на енергоносії.

Прем'єр Угорщини не забув і про експорт української агропродукції. За його словами, наша держава "скидає" світові продукти сумнівної якості за демпінговими цінами, що ставить під удар європейських фермерів.

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Пройшовся Орбан і по міграційній політиці ЄС, яку вважає руйнівною для європейських народів через величезний потік мігрантів, зокрема з африканських країн.

"Однак у Брюсселі замість того, щоб запозичити успішний досвід країн, які зупиняють міграцію, таких як Угорщина, карають ці країни і намагаються змусити їх прийняти мігрантів", – зазначив він.

Орбан звинуватив Брюссель в ослабленні національних держав і збільшенні власної влади.

"Ця еліта викликає у нас пам'ять про комуністів. Вони не переймаються інтересами людей, вони нав'язують людям свої ідеї. Їхній нинішній хіт — ідеал токсичної зеленої політики та змішаного суспільства. А якщо європейському народові це не сподобається, то горе європейському народу", – проголосив політик.

Прем'єр-міністр Угорщини нагадав, що у 20 із 27 країн ЄС на виборах у парламент перемогли праві партії, що свідчить про бажання європейців зупинити міграцію, покласти край війні та "позбутися прогресивного ідеологічного буйства".

В Угорщині "все гаразд" крім політичних зрадників

В той час, коли Європа крокує у прірву, в Угорщині, на думку Орбана, "поки що все гаразд". Але й там виявилися політичні "зрадники".

На виборах до Європарламенту в Угорщині перемогли праві — "Європейська народна партія" (ЄНП), яка обіцяла людям зміни. Але після виборів ЄНП об'єднала свої сили з соціалістами та лібералами, які, за словами Орбана, "наразили Європу на небезпеку".

"Європейська народна партія та інші ліві партії освистали рішення європейського народу, уклали ганебний пакт і почали ділити владу. Це явне зловживання владою, даною виборцями. Провоєнна коаліція возз'єдналася. Єдина мета цього провоєнного пакту – утримати брюссельську еліту при владі ще щонайменше п'ять років, що призведе Європу до ще більшої кризи", – вважає політик.

Орбан наголосив, що необхідно створити сильні фракції правих у Європарламенті, а потім побудувати між ними тісну взаємодію.

"Якщо все піде за планом і Господь нам допоможе, то до кінця року патріоти матимуть більшість в усьому західному світі", – пообіцяв прем'єр-міністр Угорщини.

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