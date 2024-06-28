Швейцарія – Італія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У суботу, 29 червня, збірні Швейцарії та Італії позмагаються в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб визначити першого чвертьфіналіста турніру.

Зустріч відбудеться на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Швейцарці вийшли до плейоф з другого місця групи A, набравши у ній 5 очок. Команда Мурата Якіна обіграла Угорщину (3:1), зіграла внічию проти Шотландії (1:1) та не втримала перемогу над Німеччиною (1:1), яка з 7 балами пробилася до 1/8 фіналу з першої позиції.

Італійці з 4 очками фінішували на другому місці у квартеті B, який виграла Іспанія з максимально можливими 9 балами. "Скуадра Адзурра" на шляху до плейоф здобула перемогу над Албанією (2:1) поступилася Іспанії (0:1) та на останніх секундах вирвала нічию проти Хорватії (1:1).

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Зазначимо, що Італія та Швейцарія зіграють між собою на другому поспіль чемпіонаті Європи. У груповому етапі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" розгромила швейцарців з рахунком 3:0, а потім повністю пройшла плейоф і у фіналі у серії пенальті перемогла Англію.

Переможець матчу Швейцарія – Італія у чвертьфіналі Євро-2024 побореться з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між збірними Англії та Словаччини, який заплановано на неділю, 30 червня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Швейцарія – Італія.