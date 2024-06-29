Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
У суботу ввечері, 29 червня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза балістики
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття... Швидкісна ціль на Харківщині у напрямку Полтавщини", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, суботу, 29 червня, на Запоріжжі лунали вибухи. Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.
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