Ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні

Ясновидець зазначив, що "перемир'я - це не тотальна перемога".
Ясновидець Андрій Дуйко розповів, коли закінчиться закінчиться війна в Україні. Він наголосив, що ще 2013 року знав, що Росія нападе на нашу державу.
Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".
Ясновидець наголосив, що повномасштабну війну Росії проти України він передбачив ще 2013 року. Тепер він назвав точну дату, коли все закінчиться.
"Я думаю, що скоро війна закінчиться. І я думаю, що це станеться наступного року - у січні, на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів", - сказав Аендій Дуйко.
Ясновидець зазначив, що "перемир'я - це не тотальна перемога".
"Але нашу країну очікує світло і свобода. Буде і економічне зростання, і покращення демографії", - сказав він.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зазначила, що попри це "якась історія" закінчиться.
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