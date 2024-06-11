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Ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні

Ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні

Ясновидець розповів, коли закінчиться війна в Україні / Фото: Associated Press

Ясновидець зазначив, що "перемир'я - це не тотальна перемога". 

Ясновидець Андрій Дуйко розповів, коли закінчиться закінчиться війна в Україні. Він наголосив, що ще 2013 року знав, що Росія нападе на нашу державу. 

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

Ясновидець наголосив, що повномасштабну війну Росії проти України він передбачив ще 2013 року. Тепер він назвав точну дату, коли все закінчиться. 

"Я думаю, що скоро війна закінчиться. І я думаю, що це станеться наступного року - у січні, на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів", - сказав Аендій Дуйко. 

Ясновидець зазначив, що "перемир'я - це не тотальна перемога". 

"Але нашу країну очікує світло і свобода. Буде і економічне зростання, і покращення демографії", - сказав він. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зазначила, що попри це "якась історія" закінчиться.

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