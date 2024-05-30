Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила знищення "двох історичних цілей у Росії"

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова передбачила знищення двох історичних цілей у Росії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила удари по Росії. Вона переконана, що це перелякає Кремль і окупанти робитимуть все можливе, щоб уникнути цього. Проте на думку тарологині, Україна здійснить історичні удари та знищить дві цілі.

"До кінця року в Росії буде знищено дві історичні цілі. Про це зніматимуть фільми, писатимуть в книжках, тобто це назавжди залишиться в історії. Може, йдеться про те, коли ми бачили, що "дядюшка Лєнін" встане і піде. Дай Бог", - сказала Яна Пасинкова", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше відомий астролог Алакх Ніранжан передбачив, коли Україна перехопить ініціативу на полі бою. Також він назвав найкривавіший місяць війни.

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