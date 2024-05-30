Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела уничтожение "двух исторических целей в России"

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова предусмотрела уничтожение двух исторических целей в России.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова предусмотрела удары по России. Она убеждена, что это испугает Кремль и оккупанты будут делать все возможное, чтобы избежать этого. Однако, по мнению таролога, Украина осуществит исторические удары и уничтожит две цели.

"До конца года в России будут уничтожены две исторические цели. Об этом будут снимать фильмы, писать в книгах, то есть это навсегда останется в истории. Может, речь идет о том, когда мы видели, что "дядя Ленин" встанет и уйдет. Дай Бог", — сказала Яна Пасынкова", — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее известный астролог Алакх Ниранжан предсказал, когда Украина перехватит инициативу в поле боя. Также в он назвал самый кровавый месяц войны.

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